10 негласных правил британского этикета

Отправляясь в Великобританию, полезно знать некоторые негласные нормы поведения. За фасадом обыденной жизни в Лондоне, Манчестере или Эдинбурге скрывается сложная система социальных сигналов и привычек, определяющих британский менталитет.
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