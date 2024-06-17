Мобильный Google Chrome на Android теперь может читать веб-страницы вслух

Компания Google запустила обновление для мобильного браузера Chrome. Оно принесло опцию под названием Listen to this page (Прослушать эту страницу), которая позволяет зачитать веб-страницу вслух прямо из браузера Chrome на платформе Android.
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