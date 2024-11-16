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ЦБ: доля рубля при расчетах за импорт с Азией впервые поднялась выше 40%

ЦБ: доля рубля при расчетах за импорт с Азией впервые поднялась выше 40%

По итогам июля - сентября доля рубля в расчетах за импорт со странами Азии достигла 43,6%. Российская валюта впервые преодолела рубеж в 40% по этому направлению Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

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