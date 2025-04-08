Василия сравнивали с Брэдом Питтом и пророчили Голливудскую славу из-за его красивой внешности. А мама с братом по сей день считают, что именно из-за выбора профессии актера — Степанов стал инвалидом, который живет только на пособие…Почему звезда блокбастера Федора Бондарчука «Обитаемый остров» оказался невостребованным, несмотря на свой успех после роли Максима Каммерера?Открыть "Как живет Василий Степанов, что сломало его жизнь" на FiNE NEWS.