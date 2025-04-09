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Ученые нашли, наконец, червя, жившего 555 млн лет назад

В Австралии была сделана поразительная находка, удивившая ученых. Специалисты из Гарвардского университета обнаружили окаменелость червеобразного организма возрастом 555 миллионов лет, получившую название Uncus dzaugisi.

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