Ученые нашли, наконец, червя, жившего 555 млн лет назад

В Австралии была сделана поразительная находка, удивившая ученых. Специалисты из Гарвардского университета обнаружили окаменелость червеобразного организма возрастом 555 миллионов лет, получившую название Uncus dzaugisi.
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