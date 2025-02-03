Неделя в Архангельской области начнётся с морозов

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -16,-21 градусов, на юге и юго-западе области — до -10Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -16,-21 градусов, на юге и юго-западе области — до -10Облачная с прояснениями погода.
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