Неделя в Архангельской области начнётся с морозов

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -16,-21 градусов, на юге и юго-западе области — до -10Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -16,-21 градусов, на юге и юго-западе области — до -10Облачная с прояснениями погода.