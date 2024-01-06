Власти Салехарда объяснили причину многочасовых отключений электроэнергии

В Салехарде 6 января начались двухчасовые веерные отключения электроэнергии. Причиной назвали аварийно-восстановительные работы на высоковольтной линии электропередачи Надым — Салехард, сообщила городская администрация.
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