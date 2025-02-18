Сийярто: ЕС не место на переговорах в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что на переговорах между Россией и США, проходящих в Саудовской Аравии и посвященных урегулированию конфликта в Украине, не должно быть представителей Евросоюза.
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