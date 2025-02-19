Россиянам рассказали, когда на рынок вернутся компании из США

Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций ожидает возвращения ряда американских компаний на российский рынок уже во втором квартале 2025 года, заявил в интервью ТАСС глава РФПИ Кирилл Дмитриев.