Улучшение настроения может уменьшить воспаление при болезни Крона

Новое исследование Королевского колледжа Лондона (King’s College London) показывает, что вмешательства, улучшающие настроение, могут снизить уровень воспаления у людей с ВЗК (воспалительными заболеваниями кишечника) на 18% по сравнению с отсутствием вмешательства, направленного на улучшение настроения.
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