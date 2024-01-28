Улучшение настроения может уменьшить воспаление при болезни Крона

Новое исследование Королевского колледжа Лондона (King’s College London) показывает, что вмешательства, улучшающие настроение, могут снизить уровень воспаления у людей с ВЗК (воспалительными заболеваниями кишечника) на 18% по сравнению с отсутствием вмешательства, направленного на улучшение настроения.