В Бурятии обрушился мост

Уголовное дело о халатности возбудили по факту размыва и обрушения части моста в Бурятии, из-за которого остановлено движение автотранспорта на 142 километре федеральной дороги А-333, сообщает региональное СУ.
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