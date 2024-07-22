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В Бурятии обрушился мост

Уголовное дело о халатности возбудили по факту размыва и обрушения части моста в Бурятии, из-за которого остановлено движение автотранспорта на 142 километре федеральной дороги А-333, сообщает региональное СУ.

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