Внучка бывшего мэра Самары призналась в его убийстве

Девушке назначили назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу Признательные показания дала внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве дедушки и бабушки, сообщили в СКР.
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