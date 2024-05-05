Придомовые участки с утра начало затапливать в сочинском селе Волковка Вода начала прибывать к участкам с ночи, видео сняты в 7-8 утра, сейчас ситуация стабилизировалась.
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Придомовые участки с утра начало затапливать в сочинском селе Волковка Вода начала прибывать к участкам с ночи, видео сняты в 7-8 утра, сейчас ситуация стабилизировалась.