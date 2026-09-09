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Регионы России

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Гвинет Пэлтроу рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом

Гвинет Пэлтроу рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом

Гвинет Пэлтроу в подкасте Friends Keep Secrets подробно рассказала о своем романе с Брэдом Питтом, который длился с 1994 по 1997 год.

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