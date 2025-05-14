ВЭФ-2025: Сотрудничество для мира и процветания на Дальнем Востоке

Главная тема Восточного экономического форума-2025 – сотрудничество на Дальнем Востоке во имя мира и процветания, сообщил фонд "Росконгресс", ссылаясь на вице-премьера и полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии