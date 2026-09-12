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Врачи сообщили о состоянии жителя Бурятии, раненого при попытке отца отпугнуть медведя

Врачи сообщили о состоянии жителя Бурятии, раненого при попытке отца отпугнуть медведя

В Минздраве Бурятии сообщили о состоянии жителя республики, который получил огнестрельное ранение в ногу от собственного отца.

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