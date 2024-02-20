Эксперт Егармин: За случайно поврежденный товар покупатель платить не должен

В интервью радио Sputnik сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин затронул тему: «Кто должен платить за случайно поврежденный покупателем товар».
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