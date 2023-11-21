«Гектарная амнистия: новую инициативу для участников СВО могут ввести в Приморском крае

В рамках межрегиональной конференции «Дальневосточный и Арктический гектар: вопросы реализации и возможные пути решения» руководитель министерства имущественных и земельных отношений Приморья Арест Давтян сообщил об успешной реализации программы «Дальневосточный гектар», запущенной по инициативе Президента РФ Владимира Путина.