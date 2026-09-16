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Специалист Чихринова: осенью надо проверить состояние проводки и розеток на даче

Специалист Чихринова: осенью надо проверить состояние проводки и розеток на даче

Осенью владельцы дач чаще используют печи, камины и электрообогреватели, поэтому перед наступлением холодов важно проверить состояние отопительного оборудования, проводки, розеток и удлинителей.

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