Военная ипотека: как разделить квартиру при разводе – ответ юриста

Как при разводе происходит раздел квартиры, купленной по военной ипотеке, можно ли разделить жилье, приобретенное по накопительно-ипотечной системе, и что делать, если в военную ипотеку вложен материнский капитал? Эти вопросы прокомментировала главный юрист компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.