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Россия выделит 2,9 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь

Россия выделит 2,9 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь

Правительство РФ, под руководством Михаила Мишустина, направит свыше 2,9 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

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