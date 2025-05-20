Медведково
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Медведково

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На Молодцова состоится мастер-класс «Математика без чисел»

20 мая в 18:00 всех желающих приглашают  на мастер-класс «Математика без чисел». Об этом сообщается в телеграм-канале ЦМД “Южное Медведково”  «В детстве мы интуитивно делали математические открытия, но во взрослом мире математика часто воспринимается как скучная абстракция, понятная лишь избранным.

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