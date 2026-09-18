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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коди Миллер-Макинтайр: «Барцокас – очень спокойный парень, но в игре все меняется. Я такой же»

Защитник Коди Миллер-Макинтайр перебрался в « Олимпиакос » из «Црвены Звезды» в межсезонье. «Несколько лет назад мы обсуждали с моим агентом, за кого я хочу выступать, и «Олимпиакос» был в числе этих команд.

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