Коди Миллер-Макинтайр: «Барцокас – очень спокойный парень, но в игре все меняется. Я такой же»

Защитник Коди Миллер-Макинтайр перебрался в « Олимпиакос » из «Црвены Звезды» в межсезонье. «Несколько лет назад мы обсуждали с моим агентом, за кого я хочу выступать, и «Олимпиакос» был в числе этих команд.