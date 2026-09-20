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Татар-информ

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Роза Гайнутдинова проголосовала в лицее №5 в Казани на выборах в Госдуму РФ

Роза Гайнутдинова проголосовала в лицее №5 в Казани на выборах в Госдуму РФ

Фото: rt-online.ru Секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат Госсовета РТ Роза Гайнутдинова приехала в лицей №5 Вахитовского района Казани, чтобы проявить гражданскую позицию на выборах в Госдуму РФ.

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