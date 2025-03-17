В возрасте 43 лет умерла обладательница "Пальмовой ветви" Эмили Декенн

Global Look Press//Maks Him/Keystone Press Agency Лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн умерла на 44-м году жизни после борьбы с онкологической болезнью, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.
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