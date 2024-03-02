В ГД предложили снизить требования к тонировке боковых стекол автомобилей

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов готовится направить на отзыв в правительство проект закона, разрешающий увеличить плотность тонировки передних боковых стекол автомобилей.
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