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В ГД предложили снизить требования к тонировке боковых стекол автомобилей

В ГД предложили снизить требования к тонировке боковых стекол автомобилей

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов готовится направить на отзыв в правительство проект закона, разрешающий увеличить плотность тонировки передних боковых стекол автомобилей.

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