Эмигрировавшая в США дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте вернулась подзаработать на русских

Певица, давно живущая в США, приехала в Россию, чтобы подзаработать на новогодних корпоративах.Примечательно, но давно отсутствовавшей в России Кристина Орбакайте дали принять участие в концерте "Песня года".
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