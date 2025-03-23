Маск обеспокоил Белый дом своими интервью

Окружение президента США Дональда Трампа считает, что американскому миллиардеру и главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску не стоит часто давать интервью средствам массовой информации (СМИ).
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