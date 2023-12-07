Эксперт рассказал, когда же перестанут дорожать машины в России

«Бэушные» легковушки продолжают пользоваться повышенным спросом у российских автовладельцев. Как будет развиваться этот рынок в обозримом будущем? – В ближайшие два года цены на вторичном авторынке России продолжат расти.
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