Белоусов: ВСУ отступили на 8—9 км на важных участках в Харьковской области

Войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км, сейчас продвижение российских бойцов идёт на всех тактических направлениях, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
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