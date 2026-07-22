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Аргументы недели

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The Sun: Британские войска на учениях в Эстонии отрабатывали удары по Санкт-Петербургу

The Sun: Британские войска на учениях в Эстонии отрабатывали удары по Санкт-Петербургу

Британские войска отработали на учениях в Эстонии нанесение ударов по Санкт-Петербургу. По данным издания The Sun, учения проходили на базе НАТО в Тапа (Эстония), всего в 250 километрах по прямой от Санкт-Петербурга.

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