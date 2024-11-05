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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков о «Спартаке»: «Нужно все время побеждать. Надежда на то, что в плей-офф можно что-то резко изменить – иллюзия»

Команда под руководством Алексея Жамнова занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 22 играх.

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