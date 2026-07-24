Врач Якубовская: противозачаточные снижают риск развития трех видов рака

Несмотря на то что противозачаточные таблетки могут незначительно повышать риски развития рака молочной железы, шейки матки и печени, они также снижают риски развития рака эндометрия, яичников и толстой кишки, объяснила "Газете.
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