Полицейская инспекция Косово отправилась набираться опыта в США

Глава полицейской инспекции Косово Куштрим Ходай совместно с представителем американской ICITAР — международной программы помощи в обучении ведению расследования преступлений — 7 октября нанес визит в США, чтобы набраться опыта у заокеанских коллег.
Глава полицейской инспекции Косово Куштрим Ходай совместно с представителем американской ICITAР — международной программы помощи в обучении ведению расследования преступлений — 7 октября нанес визит в США, чтобы набраться опыта у заокеанских коллег.
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