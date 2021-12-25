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Новогодние и рождественские ярмарки Томска. Обзор 2021

Новогодние и рождественские ярмарки Томска. Обзор 2021

Если вы любите перед Новым годом побродить вдоль нарядных киосков, полюбоваться оригинальными елочными игрушками ручной работы и другими атмосферными штучками, в последнюю неделю уходящего года обязательно отправляйтесь на новогоднюю ярмарку.

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