Новогодние и рождественские ярмарки Томска. Обзор 2021

Если вы любите перед Новым годом побродить вдоль нарядных киосков, полюбоваться оригинальными елочными игрушками ручной работы и другими атмосферными штучками, в последнюю неделю уходящего года обязательно отправляйтесь на новогоднюю ярмарку.