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Мировое обозрение

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Солдат ВСУ две недели приносил провизию бойцам ВС РФ и сдался в плен

Солдат ВСУ две недели приносил провизию бойцам ВС РФ и сдался в плен

Главное в тезисах: Две недели курса на сближение: военнослужащий ВСУ регулярно приносил продукты российским бойцам у Петровского в ДНР, прежде чем добровольно сдаться в плен.

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