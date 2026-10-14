Российские войска в ходе массированного ночного удара поразили ТЭЦ-5 и теплоэлектростанцию Змиевская в Харьковской области, снабжавшие электроэнергией ВСУ и ВПК Украины, сообщает Минобороны России.
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