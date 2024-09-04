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Царьград

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Плохо стало сразу же - спасти не смогли: Двое детей остались без отца из-за купленной в магазине рыбы

Плохо стало сразу же - спасти не смогли: Двое детей остались без отца из-за купленной в магазине рыбы

В Керчи двое детей потеряли отца из-за купленной в магазине рыбы. Мужчине стало плохо сразу после того, как он съел порцию рыбы.

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