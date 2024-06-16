Варфоломей на саммите в Швейцарии выглядел полным неадекватом на фоне посла Ватикана

Приглашённый для массовки на «саммит мира» в Швейцарии полностью зависимый от США стамбульский патриарх Варфоломей принялся рассказывать, будто на Украине есть только одна церковь – незалежная от Москвы раскольничья «ПЦУ».
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