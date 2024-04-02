У Украины появились дроны с дальностью полета более 1000 километров

У ВСУ появилась возможность совершать теракты на больших расстояниях.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил с заявлением о том, что у Киева появились дроны с дальностью полета более тысячи километров.
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