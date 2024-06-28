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Генерал Шевцова: от слухов об отставке до триумфального возвращения!

Генерал Шевцова: от слухов об отставке до триумфального возвращения!

Знаете, в этой драме с отставками и арестами генералов Министерства обороны России, есть всё: интриги, подозрения и неожиданные повороты сюжета.

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Комментарии
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Виктор Геманов
Кто-нибудь на нашем ТВ следит за ходом знаковых событий? Сегодня рядышком два материала о Шевцовой поставили: причём диаметрально противоположные - чему верить??
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7 час.
сергей шмельков
интернет верить нельзя
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7 час.
Модест
Так всё-таки как феникс из пепла или как ... оно не тонет? Я не для себя спрашиваю, друг интересуется.
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2 час.

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