Генерал Шевцова: от слухов об отставке до триумфального возвращения!

Кто-нибудь на нашем ТВ следит за ходом знаковых событий? Сегодня рядышком два материала о Шевцовой поставили: причём диаметрально противоположные - чему верить??

Модест

Так всё-таки как феникс из пепла или как ... оно не тонет? Я не для себя спрашиваю, друг интересуется.