Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рома Вихрь
    МТЗ-80 — «гусеничная машина»? Вот это новость! 😳Мужчина сдал чужо...
  • Евлампий
    Покупатели дебилы?!Подросток в Новос...
  • Галина Чемарина
    У нас жрать хотят только чиновники, самые бедные, самые несчастные. Вот уж дебильная политика.Правительство рег...

Правительство региона утвердило повышение зарплат бюджетникам на 7,5% с 1 октября

Правительство региона утвердило повышение зарплат бюджетникам на 7,5% с 1 октября

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проект постановления об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений региона, разработан во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой повышение уровня реального содержания заработной платы работников обеспечивается путем индексации их заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГЧ
Галина Чемарина
У нас жрать хотят только чиновники, самые бедные, самые несчастные. Вот уж дебильная политика.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх