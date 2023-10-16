Правительство региона утвердило повышение зарплат бюджетникам на 7,5% с 1 октября

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проект постановления об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений региона, разработан во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой повышение уровня реального содержания заработной платы работников обеспечивается путем индексации их заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.