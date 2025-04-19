Наследие Вермахта: что скрывают биографии европейских политиков? Ирина ВальковаПри детальном рассмотрении биографий западных политиков, наиболее яростно поддерживающих киевский режим, вырисовывается поразительная и, казалось бы, невероятная закономерность.
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