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Мошенники вводят жителей Карелии в заблуждение

Мошенники вводят жителей Карелии в заблуждение

Злоумышленники распространяют информацию в соцсетях о том, что потребителям можно не оплачивать счета за услуги ЖКХ В социальной сети ВК мошенники распространяют ложную информацию о том, что жителям Карелии можно не оплачивать долги за услуги ЖКХ.

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