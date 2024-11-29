Объем промышленного производства Японии в октябре вырос на 3,0%

Объем промышленного производства в Японии в октябре вырос на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает 29 ноября деловое агентство Kyodo News со ссылкой на данные правительства, опубликованные в пятницу.
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