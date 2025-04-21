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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Завтра, 22 апреля, The First Berserker получит крупное обновление

Завтра, 22 апреля, The First Berserker получит крупное обновление

Завтра, 22 апреля, The First Berserker получит крупное обновлениеНедавно упоминалось, что The First Berserker: Khazan, экшен-RPG от Neople и Nexon, получит обновление, которое внесет значительные улучшения и исправит несколько раздражающих ошибок.

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