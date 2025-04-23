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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барсы» 40 ударов в матче с «Мальоркой» – рекорд в топ-5 лиг за последние 3 сезона

«Барселона» нанесла 40 ударов по воротам в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0). Это лучший показатель среди клубов топ-5 лиг Европы за последние три сезона.

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