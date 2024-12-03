НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ой какой ,,ГРОЗНЫЙ,,  а после пресс конференции опять  НАЦИСТСКАЯ КРЫСА  будет по  БУНКЕРАМ ПРЯТАТЬСА , после слов  В...В Госдуме жестко ...
  • Лидия Санникова
    С паршивой овцы, хоть шерсти клок...«23 квадрата разд...
  • nyha
    недолго осталось...жидяре ...В Госдуме резко о...

Кандидат в президенты Польши заявил, что не допустит отправки польских солдат на Украину

Кандидат в президенты Польши заявил, что не допустит отправки польских солдат на Украину

Кандидат в президенты Польши заявил, что не допустит отправки польских солдат на Украину.Славомир Ментцен (на фото) добавил, что армия Польши должна защищать свою страну, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх