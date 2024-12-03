Кандидат в президенты Польши заявил, что не допустит отправки польских солдат на Украину.Славомир Ментцен (на фото) добавил, что армия Польши должна защищать свою страну, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым.
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