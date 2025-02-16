В День памяти воинов-интернационалистов в Казани провели встречу с ветераном

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали встречу для студентов высших учебных заведений Казани с ветераном Афганской войны Ренатом Камалетдиновым.
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