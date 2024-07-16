Включаем логику: эту задачку могут решить только очень сообразительные. А у вас получится?

Есть много разных способов держать свой мозг в тонусе и снизить риски возрастной деменции. Начиная от решения головоломок, кроссвордов, заучивания стихов и заканчивая изучением иностранных языков, освоением новых навыков и профессий.
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